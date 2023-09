Concorso Agenzia Entrate: oltre 188mila domande per 4.500 posti

Sono 188.292 le domande di iscrizione ai due bandi di concorso per funzionari a tempo indeterminato pubblicati dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 27 luglio. Lo si legge in una nota secondo cui allo scadere del termine per le candidature, fissato per le ore 23,59 di lunedì scorso, 28 agosto, sono 129.751 le candidature arrivate per l’area delle attività tributarie e 58.541 per quella dei servizi di pubblicità immobiliare. Sono 44.499 i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per tutte e due le procedure, che saranno svolte in date diverse per consentire la partecipazione ad entrambe.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp