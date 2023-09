TARANTO – Tantissima gente ha voluto partecipare all’inaugurazione del nuovo “Taranto Fc official Store” in Via Cesare Battisti, 51 nel capoluogo ionico.

L’occasione è servita anche per presentare la terza maglia che gli uomini di Capuano indosseranno nella prossima stagione. Griffata “Eye” nuovo sponsor tecnico della società del presidente Massimo Giove. In rappresentanza dell’azienda sarda il responsabile commerciale Dott. Marco Mereu.

Una colorazione inedita, con il fondo azzurro e richiami color arancio, sulla parte anteriore “Antenna Sud” e Caffè Fadi, gli unici sponsor che campeggiano sulle divise del Taranto nella stagione 2023/24 di serie C. All’evento hanno partecipato tutti calciatori del Taranto Fc.

