Randagismo a Barletta, segnalazioni e timori in periferia

BARLETTA – Emergenza cani randagi nella periferia di Barletta. La zona 167, nella parte ovest della città, deve ancora fronteggiare la problematica della sicurezza legata al vagare degli animali spesso in cerca di cibo in piena zona residenziale. Gli ultimi avvistamenti riguardano via Romanelli, arteria ormai principale del quartiere grazie allo sviluppo commerciale e demografico dell’area: decine di cani intenti a circolare tra marciapiedi, strade e aree sterrate che confinano con quelle edificabili.

Il quartiere, adiacente agli svincoli della strada statale 16bis e soprattutto a zone di campagna, rappresenta il primo avamposto per la ricerca di cibo da parte degli animali senza padrone. Numerose le segnalazioni sui social, con l’appello alla sicurezza e all’incolumità dei residenti anche per il semplice rispetto della raccolta differenziata.

La problematica si estende dunque anche nel territorio di Barletta, dopo le preoccupazioni che di recente hanno toccato anche alcune zone residenziali di Andria. I cittadini chiedono maggiori controlli delle aree circostanti, oltre ad una pulizia più immediata degli spazi pubblici.

