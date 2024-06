Comitato Nuovo Ospedale di Andria, preoccupano le condizioni del Bonomo

ANDRIA – Non solo l’attesa per la nuova struttura, ma anche le criticità del Bonomo tra le emergenze sottolineate dal Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria. Il crescente numero di accessi al Pronto Soccorso federiciano, unito alle carenze logistiche di un impianto datato, mette il personale sanitario nelle condizioni di dover gestire situazioni sempre più precarie. L’avvicinarsi dell’estate crea nuove preoccupazioni. Andria, pur non essendo un polo balneare della BAT, rappresenta il punto di riferimento per diverse località interne della sesta provincia pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author