Coldiretti, ‘Campi allagati nel tarantino per rottura condotta’

Campi allagati a Massafra (Taranto) a causa di una rottura nella condotta Paoloni: a darne notizia è Coldiretti Puglia, che spiega: “Proprio quando l’acqua scarseggia, la Basilicata ha chiuso i rubinetti e sono a secco le colture da Ginosa a Massafra passando per Palagiano, Palagianello e Castellaneta, mentre le stalle a Laterza non hanno acqua per una interruzione temporanea dell’erogazione dell’acquedotto rurale”.

”In Puglia a causa delle reti colabrodo va perso 1 litro di acqua su 2, uno spreco che non ci si può permettere, è un disastro – denuncia Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia -. Con i campi a secco e gli animali allo stremo non ci si può certamente premettere uno spreco di acqua di queste dimensioni. È evidente la fallimentare gestione dell’acqua e della bonifica in Puglia, a partire dalla mancanza delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per cui comunque ai nostri agricoltori vengono recapitate le cartelle pazze e lo stesso vale per le opere irrigue di cui molte sono incomplete, spesso in stato precario, con perdite non più sostenibili e anche gli invasi realizzati hanno necessità di essere riqualificati, ampliati e resi idonei per una moderna distribuzione sull’area regionale”, conclude Cavallo.

