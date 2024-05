Codice Interno, in 124 vanno a processo

BARI – Codice interno: si va a processo. Il presunto voto di scambio politico mafioso che avrebbe permesso a Maria Carmen Lorusso di essere eletta il 26 maggio 2019 nel Consiglio comunale di Bari finisce nelle aule del tribunale. La Dda di Bari ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per 124 persone. Tra loro ci sono anche Giacomo Olivieri, marito della ormai ex consigliera, insieme a imprenditori, vertici e sodali dei principali clan mafiosi della città, come i boss Savinuccio Parisi e Eugenio Palermiti. L’inchiesta il 26 febbraio portò all’arresto di oltre 130 persone, 124 detenute. Per loro, a meno di tre mesi dalle misure cautelari, su richiesta dei pm Fabio Buquicchio, Marco D’Agostino e Federico Perrone Capano, il gip ha fissato al 2 luglio l’inizio del processo davanti alla Seconda sezione penale ma potrebbero arrivare richieste di riti alternativi.

