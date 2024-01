Cinema, winter edition per il NociCortinfestival

NOCI – “Spaghetti nr 11” e “Things unheard of” sono i due cortometraggi che si sono aggiudicati rispettivamente il premio Taglia Corto e il primo premio dell’edizione 2023 NociCortinFestival la kermesse che si è tenuta nei giorni scorsi a Noci dopo la lunga pausa durata nove anni. È stata la prima edizione invernale del Festival nocese di cortometraggi che solitamente si tiene in estate. La rassegna, sorta circa vent’anni fa, ha incrociato tematiche attuali e la complessità della vita contemporanea: dalla tutela dell’ambiente alla parità di genere. Mediante una specifica sezione, denominata Taglia corto, inoltre, il festival ha omaggiato Noci e il suo caratteristico territorio con riprese e riferimenti al paese dei tre campanili. Infatti, “Spaghetti nr 11”, cortometraggio a cura dei nocesi Biagio Franceschini e Michele de Marco, ha gareggiato nella sezione Taglia Corto – la gara tra troupe cinematografiche di videomaker e appassionati che si sfidano in sole 96 ore per la produzione di un cortometraggio in cui è visibile anche la città di Noci. La giuria ha selezionato circa 200 opere di autori provenienti da 25 Paesi. Il festival dei cortometraggi tornerà regolarmente nelle piazze di Noci a luglio prossimo.

