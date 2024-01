Bari, influenza e covid: pronto soccorso presi d’assalto

BARI – Oltre 250 pazienti in sole 8 ore. Pronto soccorso presi d’assalto nelle scorse ore tra picco influenzale e covid. Questa la situazione che è stata registrata nei presidi di Bari, Policlinico, San Paolo e Di Venere. Sono i dati che emergono dal monitoraggio in tempo reale del portale della Asl. C’è stato un incremento notevole negli ultimi giorni che sta mettendo sotto pressione gli ospedali. Dei 250 pazienti soltanto otto sono stati classificati come codice rosso e 32 quelli arancioni, cioè quelli più urgenti. La maggior parte sono pazienti anziani, pluripatologici con influenza o covid. La situazione, secondo gli esperti, è peggiorata con il periodo natalizio con un picco di oltre 2mila chiamate ai servizi 118 e un alto numero di ospedalizzazioni anche a causa del virus gastro – intestinale.

Con capodanno la situazione non è migliorata: in 1600 hanno chiamato il 118, ovvero il 30 per cento in più rispetto alla media di stagione. Non solo anziani, però. Anche molti giovani sono arrivati ai pronto soccorso del capoluogo soprattutto con la broncopolmonite. Al San Paolo sono arrivate anche 190 persone al giorno e non tutti, ovviamente, sono stati assorbiti. Al Policlinico, l’affluenza giornaliera è mediamente di 250 persone e meno della metà viene ricoverata. Anche nella Bat la situazione non cambia: 190 accessi al giorno – e già da un paio di settimane – al Dimiccoli di Barletta con il 35 per cento in più di chiamate al 118.

