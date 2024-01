Al Giovanni XXIII di Bari “Una carezza per Natale”

BARI – Le parole del Santo Padre, lette da monsignor Giuseppe Satriano, hanno supportato i doni che, nelle scorse ore, l’Associazione dei Cavalieri di Gran Croce hanno voluto donare ai piccoli pazienti oncologici del Giovanni XXIII di Bari in occasione delle festività natalizie. L’iniziativa solidale “Una carezza per Natale” ha toccato anche altre tredici regioni italiane, un modo per andare oltre la necessità della cura, dell’assistenza sanitaria e manifestare vicinanza sia ai piccoli che alle loro famiglie in un periodo particolarmente delicato della loro vita. L’iniziativa è stata condivisa dai farmacisti ospedalieri, dai medici oncologi ed onco-ematologi e dal personale infermieristico di molte regioni italiane, pronti a scendere in campo per la distribuzione dei doni. Per i piccoli uno zainetto, dolci e giocattoli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp