Cinema, dalla Puglia alla conquista di Nyc

BARI – Grande fan del padre del crime, Alfred Hitchcock ed è allievo del regista Alessandro Piva all’Accademia di Belle Arti di Bari. A 24 anni, il giovinazzese Andrea Defronzo, con il suo progetto sull’Età del cibo – Foodage, vince il Premio Food and Future-Italian Video Art Contest 2024. La vittoria è stata annunciata pochi giorni fa a New York, nella Casa Italiana Zerilli Marimo della New York University. Il talento di Defronzo, che ha già solcato il set in alcune produzioni come quelle della salentina Scirocco Films, ha conquistato non solo la giuria tecnica ma anche quella popolare – il pubblico in sala – che gli ha assegnato la Menzione d’Onore. Il riconoscimento ottenuto a New York da Defronzo si aggiunge a quello precedente del Premio Miglior Corto Studenti Pugliesi 2024 assegnato al suo potente racconto sulla sordità Listen, condensato in appena tre minuti, con l’interpretazione di Francesco Donnarumma e Rebecca Martinelli

