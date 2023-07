Cime di rapa farm, il modello che tutela la biodiversità

In un mondo che corre più di quanto riesca a sostenere, pensare di poter trovare la propria strada attraverso i prodotti della terra sembrerebbe una chimera. Eppure, Cime di Rapa ha scelto di investire proprio in questo settore: per questo è alla ricerca continua di nuovi Farmer che possano coltivare e diffondere la biodiversità, perpetuando un percorso che l’ha portata ad essere la prima catena di ristorazione italiana che valorizza la biodiversità.

Attraverso la collaborazione con aziende agricole e agricoltori sparsi in tutta la Puglia, il progetto Cime di Rapa può vantare al proprio fianco un’importante rete di Farmers che coinvolge 100 ettari di terreni in tutta la regione. I Farmers sono chiamati a svolgere un compito delicato e che necessita di grande impegno, dedizione e costanza: tocca a loro, infatti, coltivare la biodiversità che diventerà la materia prima dei piatti dei ristoranti, nonché delle altre preparazioni e delle passate, vendute dallo shop online.

Dal canto loro, invece, Cime di Rapa, offre un vero contratto di lavoro. Inoltre, dopo l’analisi delle caratteristiche del terreno, fornisce direttamente le piantine adatte al territorio da coltivare, segue tutti i Farmers dalla piantumazione alla raccolta dei frutti e redige il protocollo agronomico dedicato alla piantagione in questione.

L’obiettivo, però, è crescere ancora; crescita da tutti i punti di vista. Crescere piantine, accrescere la produzione e la diffusione della biodiversità, al fine di valorizzarla e tutelarlain ogni suo aspetto coinvolgendo diverse realtà agricole per ampliare la rete dei Farmers: veri responsabili del futuro del pianeta.

La missione è anche proiettata al futuro. Alla rete dei Farmers si lega la riproduzione dei semi utili all’accrescimento delle disponibilità della Banca del germoplasma alimentare, di cui Cime di Rapa è responsabile e per la quale ha già recuperato e catalogato oltre 200 ecotipi vegetali a rischio erosione genetica.

Di questo e di tutto l’universo Cime di Rapa si parlerà nel Job Day “Opportunità nel settore dell’agricoltura: il modello Cime di Rapa” che si terrà giovedì 20 luglio presso il Palazzo della Cultura di Poggiardo; primo, di un ciclo di incontri che toccherà vari ambiti e che rientra a pieno titolo nel progetto Poggiardo lavoro al centro.

“Favorire l’occupazione, facendo incontrare aziende e lavoratori, è l’obiettivo che abbiamo fin dall’inizio e questo primo job day, grazie alla presenza di un’azienda che si presenta in prima persona ai possibili lavoratori, traduce appieno le ambizioni del progetto” ha commentato Antonio Ciriolo, Sindaco di Poggiardo.

All’incontro del 20 farà seguito un ciclo di incontri nei comuni di Aradeo, Carpignano Salentino, Sternatia, Zollino e Carosino.

La tutela e valorizzazione della biodiversità sono un sogno: e come tale, da raggiungere, da perseguire costantemente e… coltivare!

