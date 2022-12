Condividi su...

ANDRIA – Il canale Ciappetta Camaggio ancora al centro dei tavoli tecnici tra i comuni della BAT. Ad Andria si è svolto un incontro caldeggiato dal capogruppo PD in Regione Filippo Caracciolo per discutere delle attuali problematiche e dei progetti futuri che interessano l’area dello scolo. A partecipare all’incontro il sindaco Giovanna Bruno con il team di tecnici dell’amministrazione comunale, consorzio di bonifica, ASSET, Anas e autorità di Bacino.

Andria in particolare dispone di quasi due chilometri appartenenti a Ciappetta Camaggio, ASSET sta lavorando alla redazione di quattro progetti, due dei quali già finanziati nell’ambito del Patto per il Sud e come Fondo Progettazione. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza la zona da eventuali dissesti idrogeologici e renderla un valore aggiunto per il territorio. Presto anche il coinvolgimento di Barletta, su cui insiste un ulteriore tratto del canale.