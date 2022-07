OTRANTO- Ha scelto di indossare un vestitino composto con i quadrati all’uncinetto colorati che rievocano la tradizione artigianale del posto: Chiara Ferragni è tornata nel Salento, a Otranto, con il suo Fedez. E lo comunica ai fan postando alcune foto sul proprio profilo Instagram.

L’imprenditrice digitale, blogger e influencer, ha iniziato il mese di luglio in Puglia e ogni spostamento non passa inosservato: pare che con Fedez alloggi in una masseria salentina. La golden couple italiana dei social, come già negli anni passati, trascorrerà alcuni giorni tra gli ulivi e il mare cristallino in una struttura extralusso da mille euro a notte.