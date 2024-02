Cerignola, Vuthaj completa il reparto offensivo gialloblù

CERIGNOLA – È Dardan Vuthaj il rinforzo offensivo tanto atteso in casa Cerignola per completare la campagna invernale di calciomercato. L’attaccante albanese torna in Puglia, dopo l’esperienza poco felice con la maglia del Foggia, da svincolato e con l’intento di riscattare un anno e mezzo non troppo convincente dopo l’exploit in Serie D con la maglia del Novara.

Una stagione da record in Piemonte, quella 2021/2022, con ben 37 gol che trascinarono il suo Novara alla promozione tra i professionisti. Poi la chiamata del Foggia per un campionato di vertice e con tante aspettative, puntualmente disattese prima del suo ritorno a Novara, in prestito, per poi essere definitivamente ceduto al Crotone. Soli 5 gol in una stagione e mezzo, poi la risoluzione con il club calabrese ed ora la chiamata di un Cerignola alla ricerca di un terminale offensivo per completare il reparto dopo il mancato arrivo di Asencio negli ultimissimi minuti di mercato invernale. In riva all’Ofanto Vuthaj affiancherà quel Malcore che, due anni fa, gli aveva conteso a distanza lo scettro di miglior bomber di tutta la Serie D, trascinando il Cerignola alla prima storica vittoria del Girone H con ben 26 gol totali. Una staffetta d’attacco niente male per Ivan Tisci, con l’attaccante albanese chiamato a mostrare il proprio valore anche tra i pro, mettendosi alle spalle diciotto mesi non proprio fortunatissimi. Dunque, fuori Sosa, Neglia e D’Ausilio, dentro Lombardi e Vuthaj, l’Audace completa l’ultimo tassello scegliendo probabilmente il meglio che la lista svincolati potesse offrire. Testa, adesso, al campo: c’è un pesante 4-0 da dover immediatamente dimenticare, a partire dal derby contro il Taranto.

