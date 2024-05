Taranto, ex Isola Verde: la rabbia dei sindacati, ‘Pazienza finita’

“Il tempo è scaduto, la pazienza è finita”. I sindacati di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UIL Trasporti, attraverso i segretari generali Paola Fresi, Luigi Spinzi e Carmelo Sasso, sbottano dopo l’ennesima manifestazione di disinteresse da parte del Comune di Taranto circa il futuro dei 98 lavoratori dell’ex società in house “Isola Verde”, ormai senza occupazione e senza risposte dallo scorso 30 aprile.

“Per oggi (mercoledì 8 maggio, ndr) era previsto l’ennesimo incontro con l’ennesimo assessore al patrimonio del Comune di Taranto che si avvicenda nel ruolo e con una telefonata dell’ultim’ora tutto è stato annullato perché forse non si hanno soluzioni vere al contrario di quanto millantato attraverso gli organi di stampa”, dichiarano i segretari generali di Taranto.

”Era previsto per questa mattina l’incontro sul tema con il neo assessore Marcello Murgia, rimandato a data da destinarsi – riferiscono Fresi, Spinzi e Sasso -. Come se ci fosse ancora tempo, come se questi dieci anni, dal 2013 in poi, fossero passati indenni sulla pelle di questi lavoratori e delle loro famiglie costrette a vivere con il fiato sospeso e con soluzioni tampone di mese in mese, in un periodo di tempo in cui la politica sembra abbia voluto giocare con le loro aspettative”.

“Aspettative che di volta in volta vengono rinfocolate da annunci sulla stampa che non hanno nulla di fondato – sempre secondo FILCAMS, FISASCAT e UIL Trasporti -. Come si fa a parlare di fondi rivenienti dal Just Transition Fund quando sappiamo benissimo che ogni iniziativa in tal senso è ancora ferma al palo di tempi lunghissimi che prevedono riunioni preliminari, atti di indirizzo e bandi ad hoc?”.

I sindacati chiedono chiarezza, ma anche un atto di lealtà nei confronti della dignità di questi uomini e lavoratori. Lealtà e chiarezza che i sindacati chiedono anche nei confronti degli oltre 200 lavoratori degli appalti comunali (pulizie archivi, uffici comunali, asili nido).

Per gli ex Isola Verde e per tutti quelli a rischio nel settore degli appalti ci autoconvocheremo in assemblea sotto la sede degli Uffici Comunali di Via Plinio. L’assemblea e il sit-in si svolgeranno martedì 14 maggio dalle 10 alle ore 12.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author