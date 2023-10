Cerignola, tris al Monterosi in un match senza storia

TERAMO – Il Cerignola vince e continua a convincere, rifilando un secco 3-0 al Monterosi nell’anticipo dell’ottava giornata andato in scena al “Bonolis” di Teramo. La squadra di Tisci torna al gol dopo tre gare e ritrova il successo dopo quattro pareggi di fila. I gialloblù salgono in cattedra dopo meno di sessanta secondi, D’Ausilio giunge al cross e Tascone fulmina col destro Mastrantonio per l’immediato 0-1. Gran coordinazione del centrocampista. È un monologo, e sarà così per quasi tutta la prima frazione. 8’, Russo manda in porta Leonetti, il portiere laziale esce con i tempi giusti e sulla respinta Russo colpisce la traversa piena. Nessun problema, il raddoppio arriva al 19’: D’Ausilio serve Leonetti che finta l’avversario e con un gran destro, di prepotenza, firma lo 0-2. Per lui è la prima gioia ofantina, gioia che dura poco perché al 25’ si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Sosa. L’Audace domina e al 35’ sfiora il tris, altro traversone dalla sinistra di D’Ausilio, questa volta sulla testa di D’Andrea, i guantoni di Mastrantonio sventano il pericolo. Unico lampo del Monterosi al 43’, velo di Altobelli che inganna Martinelli, fallo su Costantino e calcio di rigore. Krapikas ipnotizza l’attaccante laziale, mantenendo inviolata la sua porta. Nella ripresa il Monterosi si affaccia immediatamente verso la porta, al 47’ Silipo conclude ma Krapikas dice ancora di no. I laziali alzano il baricentro, all’ora di gioco un tirocross di Bittante si scaglia sul palo sorprendendo il portiere lituano. Al 64’ Di Renzo fa tutto da solo, il suo tentativo si trasforma in assist per Vano ma è tutto fermo, fuorigioco. Tra il 69’ e il 70’ il Cerignola ha una clamorosa doppia chance: prima la traversa interna di D’Andrea, poi la pallagol sciupata da Malcore che incrocia troppo. Al 75’ cross di Silipo per la sponda sul secondo palo di Vano, Costantino non ci arriva di un soffio. Al 78’ D’Andrea fa amicizia con un altro legno, la sua botta potente rimpalla nuovamente in campo. La sfortuna dell’attaccante termina al 91’, quando è abile a chiudere in rete l’ottima triangolazione con Ruggiero. È il definivo tris che legittima il successo schiacciante dell’Audace, vittorioso per la seconda volta in stagione.

IL TABELLINO

Monterosi Tuscia (4-3-1-2): Mastrantonio; Tartaglia, Cinaglia (12’st. Bittante), Sini (1’st. Giordani), De Renzo; Altobelli, Frediani (1’st. Vano), Parlati (39’st. Di Paolantonio); Fantacci; Silipo (39’st. Palazzino), Costantino. All. Taurino.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo (38’st. Rizzo), Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone (22’st. Ghisolfi, 38’st. Vitale), Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio (22’st. Malcore), Leonetti (26’pt. Sosa); D’Andrea. All. Tisci.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Marcatori: 1’pt. Tascone (C), 19’pt. Leonetti (C), 46’st. D’Andrea (C).

Note: ammoniti: Cinaglia (M), Fantacci (M), Sini (M), Altobelli (M), Martinelli (C), Tentardini (C).

Angoli: 5-7.

