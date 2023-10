Cerignola, Tisci: “È la vittoria del gruppo, era solo questione di tempo”

TERAMO – Vittoria schiacciante del Cerignola, abile a battere con un secco 0-3 il Monterosi. Queste le parole del tecnico Ivan Tisci subito dopo il fischio finale: “La squadra è cresciuta di partita in partita, siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio e questo ci ha agevolato. Siamo stati sempre in partita, ahimè concedendo un paio di situazioni che a me non sono piaciute. Siamo stati bravi e da una parte fortunati a non subire l’1-2 a fine primo tempo, siamo stati ordinati e abbiamo raccolto una vittoria larga che dia merito al lavoro dei ragazzi. Ci voleva un po’ di tempo per ingranare e ce ne vorrà dell’altro per migliorare, “.

Dopo quattro gare la squadra è tornata al gol: “Mi preoccuperò quando la squadra non creerà più occasioni e ne subirà tante dagli avversari, nelle ultime gare abbiamo rischiato poco ed oggi abbiamo ottenuto un’ulteriore porta inviolata. I nostri attaccanti possono far gol in qualsiasi momento, anche i centrocampisti sanno rendersi pericolosi e sono contento che oggi abbiano segnato più giocatori. Ora dobbiamo continuare così”.

Prima marcatura stagionale per Leonetti, vittima però di un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo: “Ha passato un momento davvero particolare, ci teneva tanto a segnare e se lo è meritato. Speriamo che questa gioia non sia macchiata dall’infortunio, spero non sia nulla di grave”.

La squadra ha festeggiato insieme ai circa 120 tifosi giunti dalla Puglia, entusiasta anche il presidente Nicola Grieco. Tutta la soddisfazione di Tisci: “Dobbiamo lavorare insieme, noi del gruppo ma includendo anche i tifosi. Sono contento di aver regalato questa vittoria a loro e alla società, non abbiamo fatto ancora nulla ma è un ottimo segnale. Il presidente ci teneva molto a questa partita”.

