Cerignola, tra cessioni ed entrate: il punto sul mercato

CERIGNOLA – D’Andrea al Catania è ormai cosa fatta, parola di Elio Di Toro. Il direttore sportivo del Cerignola, ospite in collegamento nella prima puntata estiva di Speciale Calciomercato, ha confermato l’affare con il club etneo: “D’Andrea ci ha manifestato la volontà di cogliere un’occasione a detta sua fondamentale per la sua carriera, nelle prossime ore ratificheremo il tutto”. Come già anticipato, dunque, l’attaccante passerà al Catania, per il Cerignola si tratta di un’altra pesante plusvalenza.

Diversa la situazione relativa a Galo Capomaggio: “C’è tanto clamore, ma per lui al momento non ci sono offerte concrete, la società ha posto le sue condizioni”, ha spiegato il ds gialloblù. Il centrocampista, come ammesso dallo stesso Di Toro, è parte integra del progetto, non ci saranno problemi a trattenerlo qualora non dovesse arrivare l’offerta giusta. Su di lui, come già raccontato, è forte l’interesse del Catania, il suo entourage ha però incontrato l’Avellino nella giornata di martedì, da capire se gli irpini avranno intenzione di intavolare una trattativa vera e propria.

Resta in sospeso la questione Malcore: “Abbiamo vedute diverse, lui al momento è un giocatore del Cerignola e rimarrà tale fin quando non ci saranno soluzioni concrete. Risoluzione? Non esiste”. Parole chiarissime quelle del dirigente ofantino, per prelevare l’attaccante bisognerà trattarne il cartellino. Nelle ultime ore alcuni club, tra cui Campobasso e Giugliano, avrebbero effettuato dei sondaggi. La Fidelis insiste, ma Malcore vuole restare tra i pro.

In dirittura d’arrivo i rinnovi di Coccia, fino al 2026, e Signorile. In entrata resta forte l’interesse per Luigi Cuppone, l’operazione per arrivare all’attaccante del Pescara richiede uno sforzo economico notevole: la filosofia economica del club impone attente valutazioni, per la prima volta l’Audace potrebbe procedere al pagamento oneroso di un cartellino, riflessioni in atto. Chiusa invece la trattativa per il ritorno di Gabriele Ingrosso, terzino sinistro ex Virtus Francavilla, per lui già 13 presenze in gialloblù nel 2019 in Serie D. Nel mirino sarebbe finito anche Sebastiano Longo, esterno sinistro d’attacco classe ’98 reduce da 16 gol in 31 presenze con l’Igea Virtus nel Girone I di Serie D. Raffaele lo conosce bene, avendolo allenato sia a Barcellona Pozzo di Gotto nella stagione 2016/2017 che a Potenza per un anno e mezzo, tra il 2019 ed il 2020.

