Cerignola, prima produzione italiana di CBD

CERIGNOLA (FG) – Continua il progetto di sviluppo della filiera della canapa a 360 gradi da parte del consorzio Bio Hemp Farming. Ad un anno dall’inaugurazione del più grande centro di prima trasformazione della canapa in Italia, a Cerignola prende il via l’inaugurazione della seconda struttura che, accanto a quella adibita alle produzioni agro-industriali, ha inaugurato la prima produzione e lavorazione italiana della canapa in criogenesi, con finalità farmaceutiche, grazie alla prima autorizzazione rilasciata nel nostro paese dal ministero della Salute