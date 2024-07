Cerignola, per Jallow manca soltanto l’ufficialità

Sulayman Jallow sarà un nuovo giocatore del Cerignola, l’attaccante lascerà la Turris per trasferirsi in Puglia a titolo definitivo. L’accordo totale tra le parti è stato raggiunto nella giornata di martedì 30 luglio, il gambiano classe ’96 sarà il terzo innesto nel reparto avanzato dopo gli arrivi di Cuppone e Gagliano. L’ufficialità di Jallow, così come quella di Paolucci, potrebbe arrivare nella giornata di mercoledì (nel pomeriggio il Cerignola affronterà il Termoli in un allenamento congiunto in ritiro). Ai saluti Sabino Signorile, l’esterno offensivo è sempre più vicino al Fasano, dovrebbe trattarsi di un trasferimento in prestito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author