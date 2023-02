Cerignola, Pazienza: “Mi aspettavo una gara bloccata”

AGROPOLI – Al termine di Gelbison-Cerignola, terminata 0-0, il tecnico ofantino Michele Pazienza ha commentato così: “Partita bloccata nel primo tempo, me l’aspettavo viste le ultime due sconfitte. I ragazzi hanno subito il colpo, era fisiologico accadesse. Nella ripresa si sono presentati con un atteggiamento più sbarazzino, creando di più rispetto alla prima frazione, con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto trovare il gol. Quanto fatto nel secondo tempo rispecchia il valore della mia squadra, questo girone è equilibrato se non consideriamo le prime tre, in ogni gara può succedere di tutto. Achik? Se avesse giocato nel primo tempo avrebbe avuto gli stessi problemi dei suoi compagni, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti ed ho voluto utilizzarlo a partita in corso perchè mi aspettavo queste dinamiche”.

