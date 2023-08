Cerignola, ore calde sul mercato. Oggi test ad Altamura

CERIGNOLA – Il Cerignola è pronto a tornare in campo, alle 17 i gialloblù affronteranno la Team Altamura nell’allenamento congiunto allo stadio “D’Angelo”, che sarà aperto gratuitamente a tutti i tifosi. Si tratta, finora, del test più probante della preparazione, che vedrà gli uomini di Tisci impegnati sul campo di una big del Girone H di Serie D a due settimane esatte dall’esordio casalingo contro il Messina, in programma sabato 2 settembre alle 20:45.

Due settimane per completare un organico che ha ancora bisogno di qualche importante ritocco. Sono ore calde. In uscita è ormai ufficiale la cessione di Langella al Rimini, il club romagnolo dovrà garantire una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Saracco è vicino al Lecco, mancherebbero alcuni dettagli decisivi, ma il grosso sarebbe stato fatto e l’ex Fidelis potrebbe presto approdare in cadetteria. Viola continua a trattare con il Monopoli, senza aver ancora chiuso definitivamente la porta all’Audace, i gialloblù sono comunque pronti a virare su altri profili già sotto tiro.

Prossimi ad una sistemazione anche Gonnelli e Neglia, i due esuberi più ingombranti per Elio Di Toro, che dovrebbero lasciare Cerignola prima dell’esordio ufficiale. Passo indietro della Ternana per Achik, c’è distanza sulla questione economica, Tascone sarebbe stato cercato da diversi club ma i due dovrebbero restare in riva all’Ofanto salvo offerte che accontentino le richieste della proprietà. In entrata si starebbe puntando ad un centrocampista over, indiscrezioni parlano di Jacopo Dezi ma non sarebbe l’unico nome sul taccuino del direttore sportivo. In arrivo diversi under che faciliterebbero il minutaggio, tra cui alcuni già in prova come il classe 2003 Marco Gabriel Anticoli.

In vista della gara di Altamura sarà assente Bezzon, che ne avrà per una ventina di giorni. Malconci anche D’Ausilio, Malcore e Ligi, ultima seduta a parte per Ruggiero che sarebbe comunque in buone condizioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp