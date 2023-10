Cerignola, la sfida al Benevento per ritrovare il gol

CERIGNOLA – Il “Monterisi” è pronto a colorarsi per un’altra serata che, comunque andranno i novanta minuti, potrebbe aggiungere prestigio a ciò che il Cerignola sta costruendo in questi anni. Per gli ofantini quella contro il Benevento non sarà una partita come le altre: la formazione giallorossa, oltre al suo blasone visti i recentissimi trascorsi, è tra le più quotate del campionato e rappresenta la prima vera occasione per l’Audace di misurarsi con un avversario di caratura superiore. L’impianto di via Napoli si appresta a riempirsi in vista di un impegno così importante.

L’energia negativa derivante dall’eliminazione contro la Turris deve diventare un’ulteriore motivazione a far bene. La squadra ha realizzato un solo gol nelle ultime quattro partite, troppo poco per il valore del reparto offensivo, sulla carta considerabile uno dei migliori del raggruppamento. Qualche tifoso, negli ultimi giorni, ha manifestato un po’ di malumore legato ai troppi pareggi giunti in questo avvio di stagione. Un successo di prestigio, dunque, rilancerebbe il Cerignola verso le posizioni alte della classifica, aumenterebbe l’autostima della squadra e ridarebbe serenità in un momento di incertezza. L’Audace è chiamata a ritrovare quella spensieratezza che l’ha contraddistinta come una vera e propria matricola terribile.

