Cerignola, la perseveranza di Gerardo: conclude liceo con successo

Gerardo è un giovane studente affetto da sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico che ha dimostrato come l’inclusione e l’alleanza tra scuola e famiglia possano portare a risultati eccezionali. Ha recentemente concluso il suo percorso scolastico presso il Liceo Scientifico Sportivo “A. Einstein” di Cerignola.

Affiancato da educatori dedicati come Nadia Dangelo e Rosa Cascella, Gerardo ha superato ogni ostacolo, diventando un modello di perseveranza e forza di volontà per tutta la comunità. Il Comune di Cerignola, rappresentato dalla vicesindaca Maria Dibisceglia e dalla consigliera comunale Mariarosaria Divito, ha condiviso l’emozione di questo momento con la famiglia di Gerardo, i docenti e i compagni di classe.

Le parole toccanti della madre di Gerardo, Alba, hanno testimoniato il lungo percorso di amore e dedizione che ha portato a questo successo.

“La storia di Gerardo è un esempio luminoso di come l’inclusione possa arricchire l’intera comunità,” ha dichiarato la vicesindaca Maria Dibisceglia. “Il Comune di Cerignola continuerà a lavorare per mettere in luce esempi come questo: formazione, educazione, crescita sono elementi imprescindibili per creare inclusione. Un esempio concreto è certamente quello della classe 5F, in cui tutti, compagni di classe e docenti, hanno declinato attività ed esperienze con e per Gerardo”.

Questa storia rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra scuola, famiglia e comunità possa creare un ambiente inclusivo e di successo per tutti gli studenti.

