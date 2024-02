Cerignola domina, Taranto ringrazia Vannucchi: 0-0 al Monterisi

Il Cerignola ci ha provato per tutta la partita, ma ha trovato sulla sua strada un Vannucchi in formato super. Portiere del Taranto protagonista per tutto il match, soprattutto in occasione del rigore parato a Malcore al 39’. Così, termina 0-0 al Monterisi.

LA CRONACA

⏱️ 90’+6 FINITA.

🟨🟦 90’+3’ Sul traversone di Zak Ruggiero, Vuthaj gira di testa, ma Vannucchi blocca.

🟥🟦 90’+1’ Ci prova ancora Kanoute: il suo destro è largo..

⏱️ 90’ Altri 6 minuti da giocare.

🟨🟦 90’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Cerignola esce Capomaggio (infortunato), entra Coccia.

🟥🟦 88’ Ammonito 🟨 Fiorani per gioco falloso.

🟥🟦 82’ Ammonito 🟨 Enrici per gioco falloso.

🟥🟦 81’ SOSTITUZIONE 🔄 ultimo cambio per il Taranto: De Marchi per Simeri.

🟥🟦 80’ Guizzo di Kanoute: la sua conclusione dal limite larga di poco.

🟨🟦 79’ SOSTITUZIONE 🔄 altri due cambi per il Cerignola: Zak Ruggiero e Bianchini per Tascone e Sainz-Mazz.

🟨🟦 70’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio per il Cerignola: Vuthaj (al debutto) e Gonnelli per Leonetti e Allegrini.

🟥🟦 65’ SOSTITUZIONE 🔄 Altro cambio in casa Taranto: Mastromonaco per Valietti.

🟨🟦 60’ Si rinnova il duello Malcore-Vannucchi: Capomaggio pesca l’attaccante in area, ma la girata viene bloccata dal portiere rossoblu.

🟥🟦 56’ SOSTITUZIONE 🔄 nel Taranto, Fiorani prende il posto di Fabbro. Capuano si copre passando al 352.

🟨🟦 51’ Capomaggio in area per Malcore, ma Vannucchi non si fa sorprendere e gli sbarra la strada. L’azione prosegue, Enrici provvidenziale su una girata di Leonetti. Poi Tascone spara altissimo. Altra occasione super per il Cerignola.

🟨🟦 47’ Cerignola subito aggressivo: Russo dal limite, decisamente impreciso.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi per il Taranto: Kanoute e Matera per Bifulco e Zonta.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1 Si chiuse un primo tempo divertente: il Cerignola ha spinto con maggiore insistenza sfiorando il gol in diverse occasioni, ma ha peccato in precisione. Soprattutto in occasione del rigore che Malcore si è fatto neutralizzare da Vannucchi, al 39’, e concesso per un fallo di mani in area di MIceli sul cross di Tascone.

⏱️ 45’ Un minuto di recupero.

🟨🟦 ❌ 39’ RIGORE SBAGLIATO: Vannucchi ipnotizza Malcore. Il portiere rossoblu si distende sulla sua sinistra bloccando il piatto destro dell’attaccante ofantino. Settimo rigore sbagliato (secondo in stagione) per Malcore nella sua carriera.

🟨🟦 39’ RIGORE PER IL CERIGNOLA: cross di Tascone, braccio di Miceli. Lovison indica il dischetto nonostante le proteste dei calciatori del Taranto.

🟥🟦 37’ Simeri allarga per Ferrara che spara alto da posizione defilata.

🟥🟦 36’ Il Taranto si riaffaccia nell’area avversaria: Zonta pesca in area Miceli, ma il destro termina sull’esterno della rete.

🟨🟦 34’ Il Cerignola spinge e sfiora ancora il vantaggio: su angolo del solito Tascone, Visentin colpisce di testa in area, ma non centra la porta per un soffio.

🟨🟦 30’ Altra chance per il Cerignola: dalla destra, Tascone pennella un pallone in area per la testa di Leonetti, ma Vannucchi è attento respingendo la minaccia.

🟨🟦 21‘ Occasionissima per il Cerignola: servito in area, Leonetti chiude troppo il sinistro calciando fuori. I calciatori del Taranto hanno protestato con quelli di casa perché un rossoblu era a terra e il gioco non è stato fermato.

🟥🟦 16’ Ancora Calvano al volo dalla distanza, non inquadra la porta.

🟨🟦 14’ Cross di Leonetti dalla sinistra, colpo di testa in area di D’Andrea: impreciso.

🟨🟦 11’ Visentin vince un rimpallo in area, ma al momento della conclusione spara altissimo.

🟥🟦 5’ Destro dal limite di Calvano: seppur centrale, Barosi lo neutralizza con qualche difficoltà.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟨🟦 CERIGNOLA-🟥🟦 TARANTO 0-0

🟨🟦 CERIGNOLA 4321: Barosi; Russo, Allegrini (70’ Gonnelli), Visentin, Tentardini; Tascone (79’ Zak Ruggiero), Capomaggio, Sainz-Maza (79’ Bianchini); D’Andrea, Malcore, Leonetti (70’ Vuthaj). Panchina: Trezza, Pinnelli, Coccia, Bianco, Lombardi, Bezzon, Carnevale. All. Tisci.

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti (65’ Mastromonaco), Calvano, Zonta (47’ Matera), Ferrara; Fabbro (56’ Fiorani), Simeri (81’ De Marchi), Bifulco (46’ Kanoute). Panchina: Loliva, Costantino, Ladinetti, Panico, Papaserio, Travaglini, Orlando. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Roberto Lovison di Padova. Assistenti: Marco Toce di Firenze e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia. Quarto ufficiale: Loris Graziano di Rossano Calabro.

🟨 AMMONITI: Enrici, Fiorani (T).

📌 NOTE: recuperi 1’/6’. Angoli 4-0

