Monopoli, Chiricallo: ‘Ancora una volta penalizzati dagli arbitri’

“Ormai sono settimane che siamo penalizzati dagli arbitri. Anche oggi la partita è cambiata a causa di un episodio dubbio, l’espulsione di Hamlili. Eravano in vantaggio e quel secondo giallo secondo me non c’era, così come nel secondo tempo il loro portiere ha preso il pallone con la mano fuori area e non è stato neppure ammonito. Tutto questo fa il paio con quello che abbiamo subito nella scorsa gara con l’Avellino”. Cosi il ds del Monopoli Marcello Chiricallo ai microfoni di Antenna Sud dopo la gara persa 3-1 con la Juve Stabia.

