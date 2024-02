Bologna, Thiago Motta: “Abbiamo meritato una vittoria così”

Il tecnico del Bologna gongola dopo il poker inferto al Lecce attraverso una prestazione oggettivamente importante: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Durante tutta la gara siamo stati concentrati e determinati. bbiamo meritato questa prestazione. La vittoria fa bene a tutti, l’atmosfera di oggi allo stadio è stata fantastica. I miei merito sull’azione del terzo gol? Si, mi prendo lo 0.00001% di merito. Alla fine la decisione in campo la prendono loro, sono i veri protagonisti di questo sport. Non verrò qui a dirvi che lo abbiamo provato, perché non è vero. Questa azione parte dai ragazzi che hanno lo spirito giusto, la voglia e la qualità. Giocano con altruismo, questo ci porta a fare queste grandi azioni”.

Thiago Motta ha poi proseguito: “Le uscite palla al piede, se le facciamo bene, ci permettono di mettere sempre in difficoltà gli avversari. Se buttiamo sempre via la palla non creiamo nulla. Quando esci con la palla dal basso non è mai colpa solo del singolo, anche gli altri devono aiutare. Hanno la responsabilità di uscire palla a terra, perchè ne hanno qualità. Ma i ragazzi hanno il diritto di commettere qualche errore. E in ogni caso la responsabilità è mia, io gli dico di uscire sempre palla a terra”.

