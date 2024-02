Il Picerno batte 2 a 0 il Sorrento e continua la rincorsa alla capolista

L’AZ Picerno affronta al “Viviani” il Sorrento di Vincenzo Maiuri con l’obbiettivo di confermarsi l’anti Juve Stabia dopo il passo falso dell’Avellino fermato in casa dal Messina. Mister Longo che non guarda chi gli sta avanti in quella che il trainer melandrino ha paragonato ad una “corsa automobilistica”, vorrà però sicuramente provare a realizzare il miglior giro della stagione. Riscaldiamo dunque i motori e andiamo in cronaca con il Picerno che dopo 8 minuti passa in vantaggio con Murano (0-1) che raccoglie di testa l’assist di Esposito mettendo a segno la sua 17esima rete stagionale. La risposta del Sorrento arriva al 13esimo da calcio piazzato con De Francesco che però non crea grossi problemi a Summa. Al 20esimo è ancora Murano dalla distanza ad impegnare Del Sorbo alla parata bassa. Sul capovolgimento di fronte Summa è bravissimo a chiudere in corner il tiro da distanza ravvicinata di De Francesco. Alla mezz’ora esatta il Sorrento va vicinissimo alla rete del pareggio con Fusco che di testa, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce in pieno il palo alla destra di Summa. Nel primo dei 5 minuti di recupero è ancora Fusco a provarci di testa ma è ancora Summa a dirgli di no. Si chiude così un bel primo tempo ricco di occasioni ma solo una decisiva.

La prima occasione della ripresa arriva dopo 16 minuti con Badje che di testa colpisce il palo, il secondo della gara, sulla deviazione provvidenziale di Biasiol. Al minuto 72, De Francesco, da calcio piazzato calcia alto sulla traversa. Occasione sciupata all’83esimo da Blondet che di testa trova Summa attento nel bloccare il pallone. La partita la chiude Albertini(0-2) al 94esimo sfruttando al meglio il comodo assist di Santarcangelo per il definito due a zero.

Il Picerno conquista la tredicesima vittoria stagionale con il terzo successo di fila e conferma il secondo posto in classifica. Sorrento che ha creato tanto nella seconda frazione di gara ma che ha peccato di fortuna e incisività. Longo segna sul suo taccuino il “miglior giro” della Stagione e continua la sua corsa alla Juve Stabia a bordo di una macchina che davvero non da segni di frenata.

IL TABELLINO DI SORRENTO – AZ PICERNO

Domenica 11 febbraio 2024, ore 20.45, stadio “A. Viviani”: 25a Giornata Campionato Serie C – Girone C

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondet, Fusco, Loreto; Riccardi (62’ Vitale), De Francesco, Cuccurullo (80’Messori); Kolaj (62’ Martignago), Ravasio, Badje (80’ Scala).

A disp.: D’Aniello, Albertazzi, La Monica, Colombini, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Vitiello, Capasso.

All.: Vincenzo Maiuri

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Biasiol, Guerra; Gallo, De Ciancio (42’ Pitarresi); Esposito E. (80’ Santarcangelo), Albadoro (70’ Albertini), Petito (70’ Graziani); Murano (80’ Ciko).

A disp.: Esposito A., Merelli, Ceccarelli, Maiorino, Savarese, Novella, Cadili, D’Agostino.

All.: Emilio Longo

Arbitro: Ancora (Roma 1)

Guardalinee: D’Ascanio (Roma 2) – Colaianni (Bari)

Quarto Uomo: Costa (Catanzaro)

SORRENTO 0 – 2 AZ PICERNO

MARCATORI: 8’ Murano, 94’ Albertini

AMMONITI: 56’ Badje, 59’ Gallo, 72’ Gilli, 76’ Murano,

ESPULSIONI: Vitale (a fine partita)

CORNER: 8 – 5

RECUPERO: 5’ – 4’

SPETTATORI: 398

INCASSO:

