Cerignola, Ivan Tisci a un passo dall’esonero

Il Cerignola ha deciso: Ivan Tisci sarà esonerato. Fatale per l’ex Pescara la sconfitta interna con il Monopoli. La notizia era nell’aria. Del resto non aveva nascosto l’amarezza il direttore sportivo Elio Di Toro nell’immediato post gara ai microfoni di Antenna Sud (LEGGI QUI). In mattinata previsto un incontro con Giuseppe Raffaele, principale candidato alla sostiuzione di Tisci.

