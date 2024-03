Scontri Venezia-Bari, sindacati: ‘Risarcire i 3 poliziotti feriti’

Prima dell’incontro di calcio Venezia-Bari, all’esterno dello stadio ‘Penzo’ di Venezia si sono registrati scontri tra tifosi e polizia. Tre poliziotti del reparto mobile di Padova sono stati aggrediti e hanno riportato lesioni.

Al riguardo, Antonio de Lieto, segretario generale nazionale del “Libero Sindacato Polizia” (LI.SI.PO.), e Franco Picardi segretario generale nazionale di “Polizia Nuova Forza Democratica”, hanno sottolineato “la “latitanza” di certi politici sempre pronti a condannare gli operatori di polizia quando in occasione di manifestazioni sono costretti a intervenire per ripristinare l’ordine pubblico. Contrariamente, quando subiscono aggressioni come quelle dello stadio ‘Penzo’ di Venezia, registriamo il solito “silenzio tombale” da parte di lor signori”.

“Il LI.SI.PO. e il PNFD ringraziano tutti gli operatori di Polizia per l’autocontrollo dimostrato, l’eccezionale senso del dovere e il coraggio. Puntualmente, dopo incidenti fra tifosi, più o meno gravi, vi è l’indignazione generale, ma poi tutto procede come prima. Il Libero Sindacato Polizia e Polizia Nuova Forza Democratica chiedono al Capo della Polizia e al ministro dell’interno Piantedosi la costituzione parte civile per il risarcimento delle lesioni subite dai tre poliziotti”, hanno concluso de Lieto e Picardi.

