TARANTO- Hanno prodotto e confezionato hascisc, cocaina, eroina e metadone in una palazzina popolare della Città vecchia: è stato arrestato un tarantino e denunciato un materano per produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Taranto a scoprire durante l’intensa attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti nella città la centrale di spaccio di droga.

I militari coadiuvati dai colleghi della stazione di Taranto San Cataldo hanno tratto in arresto un 33enne di Taranto, sorpreso all’interno di un immobile di edilizia popolare in Città Vecchia abusivamente occupato e adibito a vera e propria centrale di spaccio al minuto.

A seguito di perquisizione sono stati, infatti, trovati e sottoposti a sequestro 36,5 grammi di eroina, 9,8 grammi di cocaina, 36 grammi di hascisc, un flacone di metadone, nonché la somma contante di 1.075 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita.

Durante tali operazioni sono stati altresì identificati quattro avventori, di cui tre segnalati alla locale Prefettura sorpresi ad acquistare la sostanza stupefacente per uso personale, mentre un 59enne di Policoro (Matera), trovato in possesso di 10 grammi di eroina appena acquistata, è stato deferito a piede libero alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio. L’immobile è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso, mentre il presunto spacciatore, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Melfi.