GINOSA- Non ha accettato la fine della relazione con la compagna e dal gennaio 2022 ha iniziato a perseguitarla e a minacciarla. Nella serata di ieri, 11 febbraio, l’ha inseguita a bordo della proprio moto, ha bloccato l’auto della ex e aperto lo sportello, ha iniziato a picchiarla sul volto. È stato grazie all’aiuto dei passanti che la donna è riuscita a salvarsi perché hanno chiamato in soccorso i carabinieri.

Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari della stazione di Marina di Ginosa per il reato di atti persecutori e lesioni personali.

Allertati dalla centrale operativa e da alcuni passanti, i carabinieri sono intervenuti in una via di Marina di Ginosa, dove l’uomo, che non ha accettato la separazione dalla convivente e che dal mese di gennaio 2022 ha iniziato a seguirla e a minacciarla, a bordo della sua moto ha inseguito e raggiunto la donna che era alla guida della sua auto, bloccandola su una delle vie principali. A quel punto, avrebbe aperto lo sportello dell’auto aggredendola e colpendola al volto, mentre lei ha cercato di difendersi chiedendo aiuto.

Nella circostanza, alcuni passanti hanno allertato i Carabinieri, i quali, subito sopraggiunti dalla vicinissima stazione, hanno bloccato l’uomo nella flagranza del reato.

Alla donna sono state diagnosticate lesioni lievissime al volto dai sanitari della locale postazione del 118, intervenuti sul posto. Il presunto responsabile del predetto reato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso la sua abitazione, come disposto dalla Autorità Giudiziaria.