Celebrazione ventennale della ‘Vera Cipolla Rossa di Acquaviva’

Giovedì 27 giugno 2024, alle 10.30mnell’Assessorato regionale agricoltura di Bari, presentazione della due giorni dedicata al ventennale del Presidio Slow Food “La Vera Cipolla Rossa di Acquaviva”.

Alla conferenza stampa parteciperanno Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Vito Abrusci, presidente dell’associazione “La Vera Cipolla Rossa” di Acquaviva, Pasquale Redavid, presidente CdA GAL Sud Est Barese, Marco Lenoci, sindaco di Acquaviva delle Fonti, Maria Grazia Barbieri, assessore all’Agricoltura del Comune di Acquaviva delle Fonti, Lucia Di Bisceglie, presidente CCIAA Bari, Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Vito D’Ingeo, presidente Confcommercio Bari BAT, e Pietro Piccioni, direttore Coldiretti Puglia.

Il programma dell’evento, previsto per il 6 e 7 luglio, si svolgerà tra Palazzo de Mari, Piazza dei Martiri del 1799, Atrio Palazzo di Città e Piazza Maria Santissima di Costantinopoli ad Acquaviva delle Fonti. Saranno organizzati convegni, dibattiti, show cooking, talk show e mostre-mercato per celebrare i 20 anni di attività del Presidio, focalizzati sulla valorizzazione e promozione di questa produzione locale.

L’evento sarà anche un’occasione per fare il punto sull’impegno del Presidio, in collaborazione con l’Università di Bari, nella ricerca scientifica per il recupero e la salvaguardia della Cipolla Rossa di Acquaviva.

La Cipolla Rossa di Acquaviva è una varietà di cipolla particolarmente pregiata, coltivata nella zona di Acquaviva delle Fonti (Bari). Questa cipolla è rinomata per le sue caratteristiche uniche:

1. Forma e Dimensione: La cipolla rossa di Acquaviva ha una forma appiattita e una dimensione notevole, che può raggiungere anche il chilo di peso.

2. Colore: Ha un colore rosso violaceo brillante.

3. Gusto: Il suo sapore è dolce e delicato, con una bassa intensità di pungente, che la rende particolarmente adatta per il consumo crudo.

4. Coltivazione: Viene coltivata con metodi tradizionali che rispettano l’ambiente e le tradizioni agricole locali.

5. Stagionalità: È disponibile soprattutto nel periodo estivo, con la raccolta che inizia a giugno e può proseguire fino a settembre.

La Cipolla Rossa di Acquaviva è molto apprezzata non solo per il suo gusto, ma anche per le sue proprietà salutari. È un prodotto che vanta la Denominazione di Origine Protetta (DOP), che ne certifica la qualità e l’origine. La cipolla è spesso utilizzata in ricette tipiche della cucina pugliese, come la focaccia di cipolla, insalate e piatti a base di carne e pesce.

