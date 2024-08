CEGLIE MESSAPICA – In attesa de La Piazza, la kermesse che, anche quest’anno, promette di anticipare a suon di sopiti e argomenti, l’agenda politica del prossimo autunno. In attesa, pure, di Giorgia Meloni perché “Se la premier decidesse anche quest’anno di venire in vacanza a Ceglie Messapica sarebbe per noi un motivo di piacere e orgoglio. Vuol dire che avrà trovato qui il suo buen retiro, nel senso che sa di poter soggiornare per qualche giorno in una città che fa dell’accoglienza e della discrezione gli elementi caratterizzanti della propria offerta turistica”. Lo ha dichiarato il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, a margine della conferenza stampa di presentazione della kermesse ‘La Piazza’ in riferimento alla possibilità che nei prossimi giorni la premier Giorgia Meloni possa tornare nella stessa città in provincia di Brindisi per trascorrere qualche giorno di vacanza. Già da qualche anno la premier ha scelto una masseria nelle campagne di Ceglie Messapica per le sue ferie ad agosto. “Quello che sappiamo – aggiunge – lo apprendiamo dagli organi d’informazione. Ripeto a noi farebbe piacere”. Il riferimento è anche al servizio di Antenna Sud che, qualche giorno fa, ha cercato di fare chiarezza chiedendo informazioni direttamente a Masseria Beneficio, dove la presidente del consiglio è attesa la prossima settimana.

Ceglie Messapica, torna “La Piazza” con Tajani, Salvini e Santalucia

A fine mese per il settimo anno consecutivo si terrà a Ceglie Messapica ‘La Piazza’ dove sono attesi, tra gli altri, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ed il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia. “Si tratta di un evento che porta la nostra città – conclude il sindaco – al centro di quello che è il dibattito politico nazionale, ma non solo, ma anche per la conoscenza di quello che sarà il programma di governo per l’autunno”.

