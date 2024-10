Ceglie Messapica, centro neurolesi: allarme per lavoratori

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, è intervenuto con sulla questione dell’internalizzazione del Centro per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica: desta serie preoccupazioni per il destino dei lavoratori coinvolti.

“Nonostante i toni trionfalistici – dichiara Gioia -, nutro una moderata ma fondata preoccupazione per il futuro di questi lavoratori. È stato loro promesso più volte che nessuno sarebbe rimasto senza impiego, ma il bando per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sembra minare questa sicurezza”.

Dopo un’analisi approfondita con esperti del settore, Gioia propone una revisione del bando per garantire i diritti dei lavoratori attuali. “Non possiamo permettere che si trovino in una situazione di incertezza”, ha aggiunto.

Il consigliere ha invece accolto positivamente il bando a tempo determinato riservato al personale interno, vedendolo come un passo nella giusta direzione per garantire continuità lavorativa. “Siamo di fronte a una sfida importante – ha concluso – che richiede il massimo impegno per tutelare i lavoratori e garantire la qualità dei servizi ai cittadini”.

