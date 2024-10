CdA Barsa e Giunta Barletta, ecco le nomine

BARLETTA – Dopo oltre 110 giorni di attesa e scontri per le nomine, il consiglio d’amministrazione di Barsa ha i suoi nomi. Per la municipalizzata di igiene urbana di Barletta, due elementi su tre fanno parte del precedente CdA. Alessia De Finis, precedentemente consigliere, viene nominata presidente. Torna al suo posto anche Michele Presicci, mentre Spiridione Dipaola completa i tre che prenderanno le redini dell’azienda.

L’unico non riconfermato è Alfonso Mangione, ex presidente del consiglio d’amministrazione e figura afferente a Forza Italia. Le nuove cariche in Barsa rappresentano il primo step dopo il tumultuoso consiglio comunale di giovedì pomeriggio, il secondo è quello della nomina dei due assessori nei ruoli vacanti: Vincenza Dimaggio agli affari generali e trasparenza, Anna Maria Riefolo all’ambiente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author