Cavese-Foggia 2-1: non basta Mazzocco. Legno per Salines, crisi nera

Più nero di così non si può. Il periodo no del Foggia prosegue: altro ko, stavolta sul campo della Cavese, il terzo di fila dopo quelli subiti contro Sorrento e Cerignola, cinque turni senza vittoria, l’ultima un mese fa contro il Taranto. Finisce 2-1 la sfida del Simonetta Lamberti contro i campani, non manca neppure un pizzico di sfortuna.

Un po’ come quella che subito si manifesta al 7’, occasione in cui la squadra di Maiuri si porta subito in vantaggio: palla di Barba in mezzo, respinge De Lucia ma la stessa sfera rimbalza sul corpo di Parodi che beffa il suo portiere per l’1-0. Modulo 4-3-3 per i rossoneri guidati da Gentile, che però si riscattano dieci minuti dopo. Minuto 17’: cross di Millico da sinistra chirurgico per l’inserimento di Mazzocco che fulmina in velocità Boffoli e la difesa della Cavese, 1-1 e tutto da rifare. Si fa male al 27’ Carrillo: cambio forzato per i pugliesi, che schierano al suo posto Camigliano. Foggia ancora pericoloso al 40’, stavolta con un tiro a giro di Millico, ma Boffoli in questa circostanza è reattivo. Palla in angolo.

Parte male per i satanelli la ripresa. Al 54’ nuovo vantaggio Cavese: punizione di Pezzella e stacco vincente da quasi zero metri di Saio, sorpresa la retroguardia rossonera in piena area. Tris sfiorato al 62’: Citarella imbecca Vitale, De Lucia devia in corner. All’82’ occasionissima e rimpianto enorme per il Foggia, gran tiro a giro dai venti metri ad opera sempre di Millico, ma il pallone si stampa sulla traversa. E qui si infrangono di fatto anche le velleità di pareggio dei rossoneri. La crisi è profonda, la zona play out una triste realtà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author