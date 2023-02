Rapina ieri sera nel parcheggio del centro commerciale di Cavallino. Una donna di 50 anni, dopo aver fatto la spesa, è tornata in auto. Dopo essersi posizionata al volante, un malvivente ha aperto lo sportello lato passeggero piombandosi all’interno dell’abitacolo con in mano una pistola e il volto travisato da uno scaldacollo. Voleva i soldi. La donna, spaventata, non ha opposto resistenza aprendo la borsa. Il rapinatore, dopo aver arraffato il bottino, un paio di banconote da 50 euro, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri.

