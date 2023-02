LECCE – Un’auto si è ribaltata sulla strada statale che collega Lecce a Brindisi, l’incidente è avvenuto a pochi chilometri dal capoluogo salentino. Quando sono giunti sul posto i soccorritori, allertati dagli automobilisti in transito, all’interno della vettura non c’era nessuno, si indaga per risalire alle persone che viaggiavano sull’auto ribaltata, da accertare le cause che hanno causato il sinistro.

