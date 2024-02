CATANZARO – Questa l’analisi di mister Vivarini, ora al Catanzaro ma anche ex biancorosso nel 2019/20: “Il Bari per me ha fatto una buona partita, mettendoci in difficoltà. Sono andati a prenderci con grande intensità, e non pensavo di difendermi per molto tempo come invece è accaduto. L’ultima mezz’ora del primo tempo ci ha permesso però di far vedere le nostre qualità. La nostra zona playoff? E’ un bel traguardo, soprattutto da neopromossi. La seconda rete? Mi conoscete. Quando si lavora da anni su determinati schemi li ripeti sempre e te li vedi applicati. Tirare fuori una giocata come quella di Pompetti e Iemmello ti ripaga del lavoro fatto”.

