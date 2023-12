Catania, Lucarelli: “Ci è mancata solo la zampata vincente”

Al termine del match pareggiato contro la Virtus Francavilla, il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha commentato cosi il match ai nostri microfoni: “È stata forse la nostra miglior partita in termini di palle gol create, ci è mancata solo la zampata vincente. Era la nostra terza partita in una settima e non era scontata una prestazione del genere. Dobbiamo essere più golliferi. Per quello che abbiamo prodotto stasera aver fatto un gol è decisamente troppo poco. Non è però il caso di parlare di due punti persi, queste sono le classiche partite su cui rischi di scivolare portando a casa una sconfitta”.

