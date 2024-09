Catania e Picerno non si fanno male. Al Massimino è zero a zero

Nessun vincitore nel big match di giornata tra Picerno e Catania. La sfida del Massimino termina zero a zero, lasciando però intatte le velleità di alta classifica di entrambe le formazioni.

L’alta posta in palio costringe le squadre ad una partita guardinga, degne di nota infatti nella prima frazione sono l’occasione costruita dagli ospiti al ventisettesimo con Franco, il cui tentativo si stampa sul palo e la risposta etnea, griffata dal doppio tentativo di Guglielmotti che prima di testa, scalda le mani di Summa e poi grazia l’estremo difensore lucano sparando altissimo da due passi.

Nella ripresa il tono agonistico cala, in maniera direttamente proporzionale alle occasioni da rete. Per annotare qualcosa di pericoloso bisogna attendere metà ripresa quando D’Andrea s’invola verso la porta del Picerno, ma si attarda nella conclusione guadagnando soltanto un calcio d’angolo, mentre in pieno recupero Volpicelli sciupa di testa l’occasione che avrebbe concesso agli ospiti di portarsi a casa l’intero bottino.

CATANIA-PICERNO 0-0