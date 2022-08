Ancora incendi in Salento. L’ultimo maxi rogo è stato registrato tra Castro e Marittima di Diso dove è andata in fumo una porzione di “paradiso”, la famosa collina dove si ammira uno dei più incantevoli panorami. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, con volontari che hanno lavorato fino all’alba per supportare i caschi rossi. Essendo sera non è stato possibile intervenire con i fireboss. Alcuni residenti della zona sono stati invitati ad allontanarsi fino al termine delle operazioni.