Cerignola: ritrovata auto padre e figlio uccisi

CERIGNOLA – Una decina di persone, tra parenti ed

amici, sono stati ascoltati dagli agenti di polizia che stanno

indagando sugli omicidi di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo

padre e figlio di 58 e 27 anni i cui cadaveri sono stati

trovati, ieri mattina, in una campagna a Cerignola nel

foggiano. I due, secondo le prime indagini degli inquirenti,

sarebbero stati uccisi con un colpo di pistola alla nuca. Ad

agire sarebbe stata una sola persona. Esclusa l’ipotesi della

criminalita’ organizzata, gli inquirenti pensano che il movente

possa essere di natura privata, riconducibile ad una vendetta

per un presunto prestito denaro. La moglie sabato sera aveva

denunciato la scomparsa del marito e del figlio. Nel corso delle

ricerche gli investigatori in un terreno agricolo che i due

avevano preso in fitto alcuni mesi fa, sotto i tubi per

l’irrigazione, hanno trovato prima il corpo del figlio e poi

quello del padre. E’ stata ritrovata in mattinata

dalla polizia l’auto di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo padre

e figlio rispettivamente di 58 e 27 anni i cui cadaveri sono

stati trovati ieri mattina nel loro fondo agricolo nelle

campagne di Cerignola (Foggia). Il mezzo era stato abbandonato

nelle vicinanze del fiume Carapelle in una zona non lontana dal

luogo del ritrovamento dei due corpi.

Non si esclude – ma siamo ancora nel campo di prime ipotesi

investigative – che l’auto sia stata utilizzata dal killer per

la fuga dopo aver ucciso i due uomini. Sul luogo del duplice

omicidio, inoltre, i poliziotti hanno recuperato un bossolo di

una pistola calibro 3,80. Proseguono le indagini per cercare di

risalire all’individuazione del presunto responsabile.