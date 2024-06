Castellaneta e Ginosa: da 3 a 4 Vele nella Guida Blu Legambiente e TCI

Taranto – Un importante riconoscimento premia gli sforzi delle amministrazioni comunali di Castellaneta e Ginosa: il punteggio nella Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano passa da 3 a 4 Vele, segno tangibile di un impegno crescente verso la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio costiero.

L’incremento è frutto di una serie di interventi realizzati negli ultimi anni, tra cui la rinaturalizzazione delle coste con passerelle in legno e cordoli salvadanai, la sottoscrizione dei protocolli LIFE Turtlenest per la salvaguardia dell’habitat costiero e le numerose iniziative di educazione ambientale promosse dal circolo Legambiente Mare e Gravine.

Attività che hanno visto una stretta collaborazione tra le amministrazioni locali e Legambiente, mirata a sensibilizzare e coinvolgere le comunità nella protezione del paesaggio.

Quest’anno, inoltre, Castellaneta, Ginosa, Massafra e Palagiano ricevono un ulteriore riconoscimento come “comuni amici delle tartarughe marine”, segnalati all’interno della guida con il simbolo della tartaruga.

«Siamo felici di questo riconoscimento che premia gli sforzi delle amministrazioni e delle comunità locali – commenta Mirko Cantore, presidente del circolo Legambiente Mare e Gravine –. Si tratta solo di un primo traguardo verso un grande obiettivo, ovvero quello di migliorare sensibilmente l’approccio delle Amministrazioni locali alle tematiche ambientali, affinché siano uno dei primi punti di ogni agenda di Governo”.

”Auspichiamo che anche gli altri Comuni del litorale occidentale tarantino possano unirsi a questo percorso virtuoso, per consentire all’intero territorio di realizzare, in maniera unitaria e sinergica, una strategia di sviluppo del territorio che coniughi le esigenze di tutela delle risorse naturali, con la realizzazione di attività economiche sostenibili e rispettose degli equilibri ambientali. I tempi sono oramai maturi affinché il territorio faccia un salto di qualità ed inizi a ragionare insieme a tutti gli stakeholders del territorio, sulla possibilità di istituire un’area marina protetta proprio nel litorale occidentale del Golfo di Taranto”, conclude Cantore.

Le Vele della Guida Blu

Da oltre vent’anni, la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano orienta le villeggiature di chi sceglie la propria meta estiva in base a criteri di responsabilità e qualità ambientale. Le Vele, da 1 a 5, rappresentano il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli, valutati secondo i dati raccolti da Legambiente.

Questo simbolo attesta non solo la purezza delle acque, ma anche la qualità ambientale e dei servizi offerti, offrendo un quadro delle migliori pratiche messe in atto dalle amministrazioni locali per affrontare le sfide imposte dalla crisi ambientale globale.

