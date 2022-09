CASTELLANA – Dopo la chiusura dei programmi di Vieni a Ballare in Villa e Auditorium – Il giovedì fuori dal comune, Villa Comunale Tacconi ancora protagonista di Piazze d’Estate 2022, il cartellone promosso e organizzato da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana. Domenica scorsa, 11 settembre, con Varietà in Villa, un pomeriggio nel “polmone verde” della Città delle Grotte, tra sport, benessere, attività ludico-ricreative, attività collettive, baby dance e cabaret con il “Summer Tour 2022” del cabarettista Pino Campagna. Nelle scorse ore, invece, gli appuntamenti con “Metti una sera a cena con la Badessa nel giardino del castello” e “Le porte della badessa”, esperienze immersive tra enogastronomia e musica del tempo per raccontare anche del Monstrum Apuliae. Nel fine settimana, invece, l’associazione “Castellana Conviene – Confesercenti” dà il via alla “Sagra dell’impanata”, una delle più caratteristiche del territorio dedicata alla promozione di un piatto emblema della tradizione castellanese. Tante le novità del programma che mira ad accogliere le migliaia di appassionati avventori. A partire dalla possibilità di degustazione del piatto per l’intera settimana (fino a domenica 17) nelle attività ristorative castellanesi, fino alle postazioni di distribuzione del piatto nei più suggestivi angoli del centro storico, da largo Bari, al largo della Curia Baronale, da via Trento fino a largo San Leone Magno, vero e proprio cuore pulsante della sagra.