CASTELLANA GROTTE – Non c’è pace a Castellana Grotte. Dopo il gol fantasma di domenica scorsa sul campo del Noicattaro (il giudice sportivo ha sospeso l’omologazione del risultato finale, 1-0 proprio per i castellanesi), finito alla ribalta delle cronache anche nazionali, la formazione biancazzurra non è scesa in campo nella gara di oggi pomeriggio, valevole per la quindicesima giornata del girone B del campionato di Prima Categoria. Decisiva la scelta della maggior parte dei giocatori di non rispondere alla convocazione. Il Crispiano, avversario di turno che si è presentato regolarmente all’Azzurri d’Italia, vincerà la partita 3-0 a tavolino. Per il Castellana il rischio di essere estromesso dal campionato e di perdere il titolo sportivo se questa situazione perdurerà.

