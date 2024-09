Castellana, dalle Grotte alle Porte della Badessa

CASTELLANA G. – Dal sottosuolo al nucleo storico della città, dall’area Grotte al centro del Paese, nel cuore del centro storico, con un progetto che porterà i visitatori oltre il tempo e le convenzioni. Si chiama “Le Porte della Badessa” ed è la nuova esperienza che dal prossimo autunno porterà i turisti, direttamente, dalle Grotte ai suggestivi vicoli del paese di Castellana Grotte. Il progetto, che prevedeva la decorazione di circa 10 porte ogni edizione, racconta di un capitolo affascinante della storia del territorio, quello vissuto nel periodo compreso tra il 1266 e il 1810, quando il potere spirituale e temporale era detenuto da una donna, dalla Badessa del monastero di San Benedetto, alla quale erano concessi privilegi straordinari, come l’uso delle insegne vescovili. Si tratta di un cammino storico-artistico che collega il centro alle Grotte e viceversa, una sfida, un viaggio nel passato che riaccende la vita delle antiche porte di legno e ferro, trasformandole in opere di bellezza ritrovata. Quarantaquattro porte in tutto che narrano, grazie alla mano di diversi artisti pugliesi, differenti punti di vista sulla figura della Badessa. La quarta edizione del progetto ha visto la partecipazione di 13 artisti

