CASTELLANA G. – Con il pretesto dell’aumento dei contagi, i ragazzi dell’Alberghiero di Castellana hanno proclamato lo sciopero e oggi e domani non saranno in classe. Il tutto – però- in concomitanza con la festa patronale del paese delle Grotte. Che abbiano voluto allungare le festività natalizie? E’ solo un’ipotesi ma per la scuola sono assenze ingiustificate.