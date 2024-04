Castellana Grotte, al “Dell’Erba” la settimana della scienza e della tecnologia

“Human Prompts: scoperte, dialoghi e visioni del futuro”: si parlerà di scienza e tecnologia, con un focus sull’intelligenza artificiale nel festival organizzato a Castellana Grotte dall’Iiss Dell’Erba. Fino al 21 aprile si alterneranno nella città delle grotte accademici, scienziati, ricercatori, provenienti dal mondo dell’Università, degli Istituti di Ricerca e dal mondo dell’impresa, ma non solo. I visitatori potranno indossare visori e sperimentare la realtà aumentata, assistere ad esperimenti di fisica o analisi chimica, nonché interagire con robot umanoidi, assistere da vicino alle evoluzioni di “Go2” la cane-robot in dotazione alla scuola, presentato dall’ing. Antonello Longo, ex studente dell’istituto. Il pubblico potrà partecipare a giochi, assistere a spettacoli teatrali o sperimentare la visita all’interno di una Escape Room a tema.

